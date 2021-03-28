منشورات مثيرة للجدل “توبخ” الآباء والأمهات بداعي “تبرج بناتهن”- صور

جدة - عبدالحي حسين - انتشرت في شوارع طنجة، صباح اليوم الأحد، ملصقات مثيرة للجدل، تتضمن “توبيخا للآباء الذين يسمحون لبناتهم بالتبرج” وفقا لما جاء في المنشور.

الملصقات، التي انتشرت بعدد من شوارع المدينة وعلى أعمدة الإنارة فيها، والمباني، جاء فيها أن “الشوارع صارت تفوح منها الإباحيات وتعمد الفتيات إظهار مفاتنهن بارتداء السراويل الضيقة”.

وأثارت المنشورات المذكورة استياءا كبيرا، رصد على منصات التواصل الإجتماعي، مع مطالب بالتحقيق في الموضوع والكشف عمن يقف وراء هذه المنشورات التي اعتبرت داعشية.