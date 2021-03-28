بونو ورحيمي.. رقصة “الدق تم” تخلق الحدث على مواقع التواصل – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - خلق لاعبا المنتخب المغربي لكرة القدم، سفيان رحيمي، وياسين بونو، الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، وأضحى مقطع فيديو لهما من بين الأكثر رواجا على “أنستغرام”.

المقطع المذكور، ظهر خلاله اللاعبان، سفيان رحيمي، ابن الرجاء، وياسين بونو، ابن الوداد، المحترف في فريق إشبيلية الإسباني، وهما يرقصان على إيقاعات الأغنية الشهيرة “الدق تم” للفنان حجيب.

وأبان مقطع الفيديو ذاته أن معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم يمر في أجواء إيجابية، خصوصا بعد ضمان الأسود التأهل ّإلى نهائيات كأس إفريقيا بالكاميرون.

وأبان اللاعبان معا في الفترة الماضية عن مستوى جيد، خلال المنافسات، التي يخوضانها، سواء مع فرقهما، أو مع المنتخبات، كما هو حال رحيمي مع المنتخب المحلي في منافسات “الشان”.