في يوم الأرض الفلسطيني .. هيئات مغربية تجدد الدعوة للاحتجاج ضد التطبيع

جدة - عبدالحي حسين - بعد أشهر من توقيع المغرب لاتفاقية تطبيع العلاقات مع اسرائيل، دعت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”، اليوم الأحد، لتخليد يوم الأرض الفلسطيني، بتنظيم وقفات احتجاجية في مختلف المناطق يوم الثلاثاء 30 مارس تحت شعار : “يوم الأرض: نضال متواصل لإسقاط التطبيع”، مجددة رفضها للتطبيع.

وفي بيان بمناسبة الذكرى 45 ليوم الأرض الفلسطيني، اعتبرت السكرتارية الوطنية أن تخليد الذكرى هذا العام يأتي “بطعم مرّ”، بسبب التوقيع على اتفاقية التطبيع.

وحذرت السكرتارية مما وصفته بتمرير التطبيع على المستوى التربوي، بعدما اعلن وزير التعليم الاسرائيلي ونظيره المغربي عن مشاريع “زيارات متبادلة” للتلاميذ و”توأمة مؤسسات تعليمية” مغربية مع مؤسسات اسرائيلية.

واعتبرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع أن هذا التخليد ليوم الأرض الفلسطيني بمثابة صرخة لتأكيد رفض التسريع بإجراءات التطبيع، وهو في نفس الآن نداء لجميع الهيآت المناهضة للتطبيع والمتفقة على مضمون أرضية الجبهة للانضمام إلى موكب مناهضة التطبيع، و ” التكتل حول الجبهة والانخراط في المبادرات النضالية”.

ولم تفوت السكرتارية الفرصة، لانتقاد الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب بسبب توقيعها لاتفاق مع نظيرتها الاسرائيلية، معتبرة ذلك “مشاركة في الإجرام الذي يلحق الفلسطينيين من قبل الكيان الإحلالي العنصري الغاصب”.