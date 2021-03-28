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تعود للقرن 14 ميلادي.. العثور على قنينات تاريخية مدفونة في المدينة القديمة لطنجة – صور

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يونس الميموني 0 تبليغ

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جدة - عبدالحي حسين - عثر عمال بأشغال تهيئة المدينة القديمة،  اليوم الأحد على قنينات زجاجية كبيرة الحجم، كانت مدفونة بعناية في سطح أحد الدكاكين الواقعة على السور المحيط بدار الدباغ.

وذكر بلاغ المحافظة الجهوية للتراث في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أنه تم العثور على مجموعة من القنينات الزجاجية الكبيرة الحجم مدفونة بعناية في سطح أحد الدكاكين، الواقعة على السور المحيط بدار الدباغ من الجهة الشرقية، بلغ عددها 15 قنينة.

وأوضح المصدر ذاته أن المحافظ الجهوي للتراث عاين القنينات المذكورة، فتبين أنها تنتمي إلى صنف القنينات المسماة Dames Jeanne، المرتبط تاريخها بحكاية قديمة تعود إلى القرن 14 الميلادي، وكتب على بعضها اسم مدينة ، بينما حملت أخرى  اسم مدينة فيليلا ( Vilella)، الموجودة في نواحي طاركونا.

المصدر نفسه أضاف أن صنع، واستعمال هذه النوع من القنينات ظل شائعا إلى حدود منتصف القرن 20، إذ كانت تستعمل في حفظ، ونقل بعض المواد السائلة، كالزيت، والعصائر، والمخللات، والمخمرات.

يذكر أن القنينات المذكورة احتفظ بها كشهادات تاريخية، لاستعمالها في بعض أماكن العرض المتحفي في المدينة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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