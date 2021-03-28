السودان يضمن تواجده بكأس الأمم الإفريقية

جدة - عبدالحي حسين - ضمن المنتخب السوداني تواجده بنهائيات كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، اليوم السبت، عقب تغلبه على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما بملعب الهلال، برسم آخر جولات تصفيات الكان.

وسجل للسودان كل من سيف تيري في الدقيقة الخامسة، ومحمد عبد الرحمن يوسف عند 32 دقيقة، ليمنحا منتخبهما ثلاث نقاط ثمينة، خولت له التأهل رسميا للنهائيات، ثانيا في مجموعته خلف منتخب غانا.

ويحتل السودان الرتبة الثانية ب12 نقطة، خلف المتصدر غانا ب13 نقطة، فيما عادت الرتبة الثالثة للبافانا بافانا بعشر نقاط، بينما المركز الرابع كان لساوتومي بدون نقاط.