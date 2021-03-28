ملك المغرب يُعزي السيسي في ضحايا قطاري سوهاج

محمد الفلاح - الأحد 28 مارس 2021

وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس تعازيه الحارة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إثر حادث اصطدام قطارين بمحافظة سوهاج المصرية.



وقال العاهل المغربي في البرقية التي عممتها وكالة المغرب العربي للأنباء: "تلقيت ببالغ التأثر والأسى نبأ الحادث المفجع لاصطدام قطارين بمحافظة سوهاج، مخلفا العديد من الضحايا”.

وأعرب الملك محمد السادس بهذه المناسبة الأليمة، للرئيس المصري، ومن خلاله للأسر المكلومة، وللشعب المصري الشقيق، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه، ويلهمه وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، في بيان، السبت، أن حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج جنوبي القاهرة أسفر عن 19 قتيلا و185 مصابا