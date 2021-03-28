المستشار تركي آل الشيخ يعلن تبرعه بـ100 ألف جنية لأسرة كل متوفي بقطار سوهاج بمصر

محمد الفلاح - الأحد 28 مارس 2021

أعلن المستشار تركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكي السعودي ووزير الترفيه بالمملكة تبرعه بملغ 100 الف جنيه لاسرة كل متوفي بحاث قطار سوهاج بمصر.



وجاء هذا عبر تغريدة للمستشار عبر صفحنه الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وجاء فيها.. لقد تألمت كثيرا لحادث قطاري سوهاج ولأننا في المملكة ومصر أشقاء ويد واحدة في السراء والضراء .لذا قررت تقديم مبلغ ١٠٠ الف جنيه لاسره كل متوفي في الحادث الأليم. دي اقل حاجة ممكن نقدمها لاهالينا اللي تضرروا من الحادث واتمني من المولي ان يرحم المتوفين ويصبر اهلهم وذويهم وان يمن بالشفاء العاجل علي المصابين حفظ الله مصر وشعبها من كل شر وسوء.

الجدير بالذكر ان المستشار تركي كان من أوائل المسولين العربي الذي نعي ضحايا حادث القطار عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.