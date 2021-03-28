الكويت.. مجهولون يخترقون حساب وزارة التربية احتجاجًا على “الامتحانات الورقية”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض

تعرض حساب وزارة التربية الكويتية على ”تويتر“ للاختراق من قبل مجهولين نشروا سلسلة تغريدات، عبروا خلالها عن رفضهم لقرار إجراء امتحانات ورقية لطلبة الثاني عشر، والمطالبة باستبداله بالاختبار عن بعد.

وقدّم المخترقون بداية الاعتذار للوزارة، وطالبوها بإعادة النظر بقرار الامتحانات الورقية نظرًا للوضع الصحي المتعلق بأزمة ”كورونا“، معتبرين أن إجراء امتحانات ورقية ”دليل عدم ثقة الوزارة بطلبتها، والمخاطرة بصحتهم في سبيل التحصيل العلمي“.

وأكد المخترقون على ضرورة استبعاد الامتحانات الورقية بالاختبار عن بعد تجنبًا لزيادة الإصابات بالفيروس بين الطلبة.



وباشر فريق الدعم الفني في وزارة التربية إجراءاته لاسترجاع الحساب، في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة من خلال حساب ”أخبار وزارة التربية“ عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من قام بالاختراق.

وجاء اختراق حساب الوزارة بالتزامن مع توجه وزارة التربية لإجراء امتحانات ورقية لطلبة الثاني عشر مع اتخاذ كافة الإجراءات، وتطبيق الشروط الصحية، وهو توجه قوبل برفض نيابي وشعبي.