شكرا لقرائتكم خبر عن «السائق ترك القطار».. تفاصيل صادمة في حادث قطاري مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فجرت مصادر مصرية مطلعة على سير التحقيقات الداخلية بهيئة السكك الحديدية في قضية تصادم القطارين بمحافظة سوهاج جنوبي البلاد مفاجأة مدوية، إذ كشفت عن أن سائق القطار الذي اصطدم بالقطار الآخر من الخلف ترك القطار لمساعده لاستكمال الرحلة بحجة اللحاق بموعد.

وأضافت المصادر، أن المساعد لم يتمكن من التعامل مع مفاجأة وجود القطار الآخر أمامه فقام بإلقاء نفسه، ما تسبب له في كسر في القدم وتم التحفظ عليه في أحد المستشفيات.

وسلم سائق القطار نفسه للسلطات بعد ساعات من وقوع الحادث، واعترف بتفاصيل سيعلن عنها النائب العام فور انتهاء التحقيقات.

وتم تداول رسالة صوتية تطالب السائق ومساعده بالتوقف حتى لا يحدث تصادم مع القطار المتوقف، إلا أنه لم يتم تلقي ردٍ من أي منهما.

وكان حادث تصادم بين قطارين، أحدهما متوقف والآخر يتحرك بسرعة، قد تسبب أمس الأول الجمعة في مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا فضلا عن إصابة 185.