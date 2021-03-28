انت الان تتابع خبر إيران تعلن صد هجوم مسلح جنوب غربي البلاد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد الحرس الثوري الإيراني، الاحد، صده هجوما نفذه مسلحون جنوب غربي البلاد.
وأشار الحرس الثوري في بيان له "هاجمت جماعة إرهابية تابعة لحركة (النضال) الانفصالية، منشأة عسكرية ومخفرا للشرطة في مدينة شوش".
وأضاف: "أطلق المهاجمون النار، محاولين تنفيذ عملية اقتحام، لكن حراس المقرات حالوا دون تمكن المهاجمين من تحقيق أهدافهم".
وتابع: "قتل مهاجم وأصيب آخر بجروح تم اعتقاله، كما تم ضبط عدد من الأسلحة وكمية من الذخائر تركها المهاجمون".
وأضاف: "أطلق المهاجمون النار، محاولين تنفيذ عملية اقتحام، لكن حراس المقرات حالوا دون تمكن المهاجمين من تحقيق أهدافهم".
وتابع: "قتل مهاجم وأصيب آخر بجروح تم اعتقاله، كما تم ضبط عدد من الأسلحة وكمية من الذخائر تركها المهاجمون".