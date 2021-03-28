إيران تعلن صد هجوم مسلح جنوب غربي البلاد

وأشار الحرس الثوري في بيان له "هاجمت جماعة إرهابية تابعة لحركة (النضال) الانفصالية، منشأة عسكرية ومخفرا للشرطة في مدينة شوش".

وأضاف: "أطلق المهاجمون النار، محاولين تنفيذ عملية اقتحام، لكن حراس المقرات حالوا دون تمكن المهاجمين من تحقيق أهدافهم".



وتابع: "قتل مهاجم وأصيب آخر بجروح تم اعتقاله، كما تم ضبط عدد من الأسلحة وكمية من الذخائر تركها المهاجمون".