ميركل تهدد بإغلاق كبير لمنع "كارثة" كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هددت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مساء الأحد، بفرض إغلاق كبير في البلاد، لمنع "كارثة" الموجة الثالثة لكورونا.

ومارست ميركل (66 عاما) ضغوطًا هائلة على الولايات الفيدرالية في الفترة الماضية لإقناعها بتنفيذ قيود الطوارئ في ضوء الموجة الثالثة من كورونا.



ومساء الأحد، تحدثت ميركل في برنامج تلفزيوني بشكل أكثر صراحةً عن فرض "قيود الخروج في المناطق التي تسجل أعدادا كبيرة من الإصابات".

وتابعت "قيود الخروج يمكن أن تكون وسيلة فعالة للغاية"، مضيفة "لن أنتظر حتى نسجل 100 ألف إصابة في اليوم".

ولفتت إلى أنها رفضت جميع خطط تخفيف القيود التي خططت لها الولايات الفيدرالية.

وهددت ميركل بفرض إغلاق كبير، مشيرة إلى أن الحكومة الفيدرالية يمكن أن تتخذ إجراءات إذا لم تتخذ الولايات الإجراءات اللازمة.

وأوضحت: "علينا الآن أن نتخذ الإجراءات المناسبة بجدية كبيرة. وبعض الولايات الفيدرالية تفعل ذلك، والبعض الآخر لا يفعل ذلك بعد".

وتشهد ألمانيا في الفترة الحالية تزايدا كبيرا في عدد إصابات كورونا المسجلة يوميا، وسط حديث عن انزلاق البلاد لموجة ثالثة.

وتقصد ميركل بالإغلاق الكبير فرض قيود على الحركة والخروج من المنازل، وتعطيل المواصلات العامة، وإغلاق كافة المتاجر باستثناء متاجر المواد الغذائية.