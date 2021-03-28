الحوثيون يعودون لضرب مخيمات النازحين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الحكومة اليمنية أن هجمات ميليشيات الحوثي الأخيرة تؤكد مدى ارتهانها لأجندة إيران المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.

وقال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن مارت جريفيت أمس، «إن الحكومة حريصة على تحقيق السلام المستدام المبني على المرجعيات الأساسية»، معتبرا أن رد الميليشيات على مبادرة السعودية عبر تصعيد الهجمات يؤكد تبعيتها إلى ذلك.

وفي اللقاء جدد وزير الخارجية ترحيب الحكومة اليمنية بالمبادرة السعودية التي حظيت بإجماع ودعم دولي واسع، وبحث الطرفان مجمل التطورات على الساحة اليمنية والجهود الدولية الرامية لإيقاف الحرب.

في المقابل، جددت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران قصفها الممنهج ضد المدنيين ومخيمات النازحين بمأرب بعد أسبوع من قصف النازحين في المحافظة نفسها وحجة، وأكد مصدر محلي أن الميليشيات قصفت ثلاثة مخيمات في الشمال كانت قد تعرضت لقصف مماثل قبل خمسة أيام.

وأكد المصدر إصابة امرأتين في حصيلة أولية إثر قصف حوثي مخيمات الميل والخير والتواصل بقذائف المدفعية وخلف حالة من الهلع أوساط النازحين الذين نزحت المئات منهم إلى مخيم السويداء.

وتعرضت المخيمات الثلاثة لقصف حوثي تسبب بإصابة خمس نساء بجروح مختلفة وتضرر وتدمير مساكن وممتلكات عدد من النازحين وذلك عقب زيارة قام بها المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إلى المحافظة.

من جهة أخرى أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، عن ارتفاع حاد في أعداد الإصابات الخطرة بفيروس كورونا في اليمن. وقالت المنظمة في بيان لها «سجلت ارتفاعات حادة في أعداد المصابين بمرض (كوفيد 19) الذين يعانون من حالات حرجة تستدعي الاستشفاء، وذلك في عدن (جنوب) وفي مختلف أنحاء اليمن”.

واعتبر رئيس بعثة المنظمة في اليمن رفاييل فيخت، الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بـ(كوفيد 19) خلال الأسابيع الماضية بأنه مثير للخوف ويشكل مدعاة قلق كبيرة، وفق البيان، ودعا جميع المنظمات الإنسانية إلى زيادة حجم استجاباتها الطارئة لمرض (كوفيد 19) بسرعة، كما حث المانحين الدوليين على سرعة تقديم دعم أكبر يشمل التوعية والتطعيم والعلاج بالأكسجين.

وأعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا (حكومية) الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ، كما دعت المراكز الصحية إلى رفع استعداداتها وإغلاق قاعات الأفراح وتقليص ساعات العمل بالمراكز التجارية والأسواق وإغلاق المساجد خارج أوقات الصلاة وكان من المتوقع أن تتلقى الحكومة أول شحنة من 2.3 ملايين جرعة لقاح عبر برنامج كوفاكس العالمي، في مارس، لكنها لم تتسلم بعد أي لقاح.

ميدانيا اشتدت حدة المعارك بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي على امتداد جبهتي الكسارة والمشجح، غرب مـأرب، وتزامنت المعارك، مع غارات شنتها مقاتلات التحالف، مستهدفة، تعزيزات هائلة دفع بها الحوثيون من صنعاء والجوف بينها دبابات وعربات مصفحة وأطقم مدرعة.

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