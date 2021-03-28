5 آلاف فلسطيني محرومون من بطاقة الهوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصد تقرير حقوقي نشر أمس حرمان خمسة آلاف فلسطيني من قطاع غزة من الحصول على بطاقة هوية شخصية.

وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير، أن حرمان هؤلاء من بطاقة هوية شخصية تسبب بمنعهم من ممارسة مجموعة من حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في حرية التنقل.

وأفاد بأن أكثر من 5 آلاف فلسطيني في قطاع غزة حرموا من الحصول على بطاقة هوية بسبب عدم وجودهم -أو آبائهم- في الأراضي الفلسطينية المحتلة أثناء إجراء السلطات العسكرية الإسرائيلية تعدادا للسكان عقب احتلالها القطاع عام 1967.

وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان «مواطنون بلا هوية»، أن فاقدي الهوية في قطاع غزة كانوا دخلوا إلى القطاع إما قبل عام 2000 من خلال تصاريح الزيارة الموقتة الممنوحة من السلطات الإسرائيلية، أو بعد عام 2000 في الفترات التي تم فيها اختراق الجدار الحدودي بين مصر وغزة، أو عبر الأنفاق الأرضية التي كانت منتشرة على جانبي الحدود قبل عام 2014.

واستعرض التقرير الصعوبات الكبيرة التي تعانيها فئة فاقدي الهويات في قطاع غزة، إذ توفي عدد منهم ممن يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة بسبب عدم تمكنهم من السفر للعلاج خارج الأراضي الفلسطينية.