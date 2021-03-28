اتفاق سلام بين البرهان والحلو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفق رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان وقائد الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عبدالعزيز الحلو على فصل الدين عن الدولة وتكوين جيش واحد في نهاية الفترة الانتقالية. ووقع البرهان والحلو إعلان مبادئ أمس في جوبا، يمهد لاستئناف المفاوضات العالقة. وتنص مسودة نهائية على «حياد» الدولة في الشؤون الدينية ودمج مقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان في الجيش السوداني بنهاية الفترة الانتقالية، استجابة لاعتراض المكون العسكري على طلب الحركة الإبقاء على الجيش الشعبي. ويأتي الاتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات عقدت خلال الشهر الحالي تحت رعاية رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت.

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