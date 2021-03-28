متظاهرو لبنان لعون: يلا ارحل يلا فل

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وأعلن المشاركون أن هذه المظاهرة تأتي استكمالا لمظاهرتين سابقتين الأولى باتجاه مجلس النواب والثانية باتجاه مجلس الوزراء، واعتبروا أن رئيس الجمهورية ميشال عون هو أحد مكونات المنظومة الحاكمة، وطالبوه بالاستقالة، كما طالبوا بانتخابات نيابية مبكرة تعيد إنتاج السلطة، وأبدوا عدم ثقتهم برئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومة، وطالبوا بنظام بديل قائم على العلمانية.
وحمل المشاركون الأعلام اللبنانية ورددوا هتافات تدعو لمكافحة الفساد ولرحيل الرؤساء الثلاثة من بينها «يلا ارحل يلا فل. الانهيار ما حدا شاف الخبز صار بثلاثة آلاف».
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