شكرا لقرائتكم خبر متظاهرو لبنان لعون: يلا ارحل يلا فل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هدد متظاهرون لبنانيون باقتحام القصر الرئاسي، بعدما عاد الحراك الشعبي من منطقة فرن الشباك بالعاصمة بيروت باتجاه قصر بعبدا للمطالبة بحكومة انتقالية من خارج المنظومة الحاكمة.

وأعلن المشاركون أن هذه المظاهرة تأتي استكمالا لمظاهرتين سابقتين الأولى باتجاه مجلس النواب والثانية باتجاه مجلس الوزراء، واعتبروا أن رئيس الجمهورية ميشال عون هو أحد مكونات المنظومة الحاكمة، وطالبوه بالاستقالة، كما طالبوا بانتخابات نيابية مبكرة تعيد إنتاج السلطة، وأبدوا عدم ثقتهم برئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومة، وطالبوا بنظام بديل قائم على العلمانية.

وحمل المشاركون الأعلام اللبنانية ورددوا هتافات تدعو لمكافحة الفساد ولرحيل الرؤساء الثلاثة من بينها «يلا ارحل يلا فل. الانهيار ما حدا شاف الخبز صار بثلاثة آلاف».