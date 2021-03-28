11 قتيلا في صفوف حركة الشباب الصومالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضى الجيش الصومالي على 11 عنصرا من حركة (الشباب) الإرهابية في منطقة (بولا حاجي) الواقعة في إقليم شبيلي السفلي المجاور للعاصمة الصومالية مقديشو.

وأوضحت قيادة القوات الصومالية وفق وكالة الأنباء الصومالية أنها تمكنت خلال العملية من القضاء على المسؤول عن المتفجرات والأحزمة الناسفة في الإقليم و10 آخرين من حراسه.

مما يذكر أن الجيش الصومالي يقوم منذ أكثر من 10 سنوات بعمليات مشتركة مع قوات حفظ السلام الأفريقية للقضاء على عناصر الحركة الإرهابية.