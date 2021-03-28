الأمن التونسي يحبط 3 عمليات هجرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت قوات الأمن التونسية بمحافظات نابل وصفاقس شمال شرق تونس وجنوب شرقها 3 عمليات هجرة غير شرعية، وأوقفت 122 مهاجرا غير شرعي من بينهم أجانب. وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية أن العمليتين الأوليتين تمكنت من ضبط مركبين على متن كل منهما 23 مهاجرا غير شرعي، الأول بسواحل مدينة قليبية والثاني بسواحل مدينة قربة، مشيرا إلى أن قوات الأمن بمحافظة صفاقس أحبطت عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وألقت القبض على 76 شخصا، أغلبهم يحملون جنسيات دول أفريقية، ومن بينهم ثلاثة عناصر مطلوبون كانوا على متن مركب صيد.



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