شكرا لقرائتكم خبر عن خطة النواب توصى وزير التعليم بتحديد المسئولية تجاه عدم صرف مخصصات حوافز المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمخاطبة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لتحديد المسئولية تجاه عدم صرف مخصصات حوافز لمعلمى وموجهى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بموازنة العام المالى الجارى 2020/2021 والبالغة نحو مليار جنيه، حيث تبين للجنة أن ما تم إنفاقه من المبلغ نحو 440 مليون جنيه فقط.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة، وذلك لاستكمال متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/2020 فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الموازنة تضمنت مبلغ مليار جنيه حوافز لمعلمى وموجهى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، وأوصت اللجنة فى تقريرها العام بدعم موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم (الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين) بمبلغ 500 مليون جنيه ليتم صرف الحافز لمعلمى وموجهى الصفين الثانى والثالث الابتدائى.

ولفت المهندس ياسر عمر إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعقد سلسلة اجتماعات بحضور ممثلى وزارة المالية والوزارات المعنية التى أوصت اللجنة بدعم موازناتها لمتابعة مدى التزام المالية بتوصيات المجلس فى هذا الشأن.