شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية والأوقاف بالنواب تناقش أزمة القيمة الإيجارية لأراضى الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة، مشكلة القيمة الإيجارية لأراضى الأوقاف بقرية كفر الجراية التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فى ضوء طلب إحاطة مقدم من النائبة مروة هاشم.

وأشارت النائبة إلى أن القرية تعتبر من القرى الأكثر فقرا والتى يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة، وأكدت أن هناك ارتفاع فى إيجار الأراضى الزراعية المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية مما تتسب فى شكوى الفلاحين مع تدنى أسعار الحاصلات الزراعية مما يعرضهم للخسارة الفادحة.

وطالبت النائبة أن يتم الموافقة على استبدال منازل القرية بسعر يتناسب مع حالة المواطنين الفقراء وتقنين أوضاعهم فيما يخص المباني المقامة على أراض الأوقاف.

وأوصت اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، هيئة الأوقاف المصرية، بضرورة حصر شامل لجميع المباني بالقرية والمقامة علي أرض الأوقاف في مدة أقصاها 15 يوما، والعرض على اللجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذة الأراضي وحفاظاً علي حقوق أهالي القرية.