شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "خارجية النواب": نرفض أى تمويل مرتبط بمشروطية سياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة العلاقات الخارجية، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، خلال اجتماعها اليوم، مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، رفضها لأية مشروطية مرتبطة بالتمويلات الأجنبية لمصر.

وقال رئيس اللجنة، إن أعضاء اللجنة بالكامل شددوا على اهمية التوجه المصرى برفض أية مشروطية سياسية للتمويل الأجنبي، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، دشن سياسة خارجية رسخت عدم التدخل فى الشئون الداخلية ورفض أى تدخل فى شئوننا الداخلية والتمسك بسيادتنا واستقلال قرارنا السياسى استنادا لعزة الشعب المصرى العظيم ووقوفه خلف قيادته السياسية التى أعلت الكرامة الوطنية المصرى وأعادت لمصر دورها الريادي إقليميا ودوليا.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قالت إن الوزارة أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي لتنفيذ 70 مشروعا تنمويا ضمن برنامج الحكومة وفي مختلف قطاعات الدولة، بتمويلات قيمتها 6.7 مليار دولار.

ولفتت خلال كلمتها باجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، المنعقد الآن، إلى أن قطاع النقل والمواصلات جاء في صدارة قطاعات الدولة التي حصلت على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بنسبة 26.7%، وبلغت قيمة التمويلات 1.79 مليار دولار.