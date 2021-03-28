شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب": مبادرة حياة كريمة تمس 60 مليون مواطن..وزيارات ميدانية للمتابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تمس قطاع عريض من المواطنين، من 55 إلى 60 مليون مواطن، ينتظرون هذه المبادرة، بل شعب مصر بالكامل، متابعا: "كل منا يتطلع إلى حياة كريمة، وتوفير كل الاحتياجات الرئيسية، من مسكن وملبس وخدمات صحية وتعليمية ومرافق وغيرها".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، بشأن مبادرة حياة كريمة بهدف معرفة ضوابط تنفيذ المبادرة واشتراطات اختيار القرى الأشد فقرًا، والخطط الزمنية لتغطية كافة القرى الأشد احتياجًا على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن مجلس النواب يدعم ويساند هذه المبادرة دعما كاملا، وأن لجنة التضامن بعد أن عقدت هذه الجلسة اليوم، ستعقد خلال الفترة المقبلة، لقاءات مع المحافظين لمعرفة تفاصيل عن تنفيذ المبادرة داخل كل محافظة، وماذا يتم فى هذه المبادرة، وستنظم زيارات ميزانية للوقوف على الأمر على أرض الواقع.