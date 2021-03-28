نيابة السويس تصرح بدفن جثمان فتاة حادث الجلالة: لا شبهة جنائية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

باشرت النيابة العامة في السويس التحقيق في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل على طريق "السخنة - الجلالة"، بينما صرحت بدفن جثمان المتوفاة قائدة السيارة الملاكي، التي تفحمت جراء الحادث.

كان مدير أمن السيوس اللواء محمد الألفي تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطرق بتفحم سيارة ملاكي إثر اصطدامها بأخرى نقل على الطريق المؤدي إلى السخنة، حيث انتقل ضباط قسم شرطة عتاقة إلى موقع الحادث، وأفادت المعاينة بتفحم السيارة الملاكي.

كانت السيارة الملاكي تسير عكس الاتجاه بسرعة زائدة عن الحد المسموح قبل اصطدامها بالشاحنة، حيث تسببت قوة الاصطدام في انفجار محرك السيارة الملاكي واشتعالها وتفحمها.

ودفع مرفق إسعاف السويس بـ4 سيارات في محاولة السيطرة على الحريق، وجرى نقل المصاب فريد علي السيد محمد (45 سنة - سائق النقل) في غيبوبة إلى مستشفى السويس العام حيث تلقى الإسعافات اللازمة، في وقت سُجل تفحم جثمان قائدة السيارة الملاكي، التي لم يعثر معها على أي بيانات شخصية، وفق التحقيقات.

بفحص هيكل السيارة ورقم الشاسية توصلت المباحث إلى هوية الضحية "إيمان رجب محسن"، في العقد الثالث من العمر. بينما أفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء هشام رشاد بأنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

انتقل وكيل النائب العام إلى موقع الحادث لإجراء معاينة، كما انتقل للمستشفى لسؤال المصاب بعد إفاقته، والذي أفاد بأقواله في التحقيقات.

وبسؤال والد المجنى عليها، قال إن ابنته كانت عائدة من الجونة بالبحر الأحمر إلى منزلها بمدينة الشيخ زايد في الجيزة، حيث ضلت الطريق وسارت عكس الاتجاه للوصول إلى طريق "السخنة - القطامية"، حيث وقع الحادث.

من جانبها، قررت النيابة التصريح بدفن الجثة، إذ حضر خال المتوفية وتسلمها، كما قررت انتداب المهندس الفني لمعاينة السيارتين، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث. ​