رئيس وزراء سلوفاكيا يعلن الاستقالة من منصبه بعد أزمة تعاقده على شراء اللقاح الروسي

محمد اسماعيل - القاهرة - براتسلافا - (أ ش أ):

أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي إيجور ماتوفيتش، اليوم الأحد، أنه سيتنحى من منصبه في ظل الأزمة السياسية التي لحقت به بعد تعاقده بشكل فردي على شراء لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس "كورونا"، الذي لم يحصل بعد على موافقة من وكالة الأدوية الأوروبية بصلاحية استخدامه في مكافحة الوباء.

وقال ماتوفيتش "إنه سوف يبدل منصبه مع وزير المالية الحالي إدوارد هيجر، الذي سيصبح رئيس الوزراء الجديد.. بحسب ما أوردته صحيفة (بوليتيكو) الأمريكية، في نسختها الأوروبية، الصادرة من بروكسل.

كما أوضح أنه اتخذ قراره بالتنحي من منصبه كبادرة طيبة منه تجاه الأشخاص الذين طالبوه سياسيا بتقديم استقالته من منصب رئيس الوزراء.

يشار إلى أنه، بعد شراء ماتوفيتش للقاح، الذي لم يعتمد بعد من جانب وكالة الأدوية الأوروبية، بدأت تظهر تصدعات وانقسامات في الائتلاف الحاكم المكون من أربعة أحزاب، من بينهما حزبان أعلنا أنهما سيغادران الحكومة في حال لم يكن هناك تعديل وزاري جديد وتنحي ماتوفيتش.

وتقدم ستة وزراء باستقالتهم من الحكومة، خلال الأيام العشرة الماضية، لإجبار رئيس الوزراء على التنحي.. كما استقال رئيس حزب الحرية والتضامن ريتشارد سوليك من منصب وزير الاقتصاد.