غدًا.. انطلاق الامتحانات الشهرية الصفين الرابع الابتدائي والثاني الإعدادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تنطلق غدًا، الاثنين، الامتحانات الشهرية عن شهر مارس لطلاب الصفين الرابع الابتدائي والثاني الإعدادي.

وبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021، يوم السبت 13 مارس، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وتعقد الامتحان الشهرية بنظام امتحان مجمع شامل لكل المواد في ورقة واحدة، فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان ويعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهيا ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، واستبدالها الامتحانات شهرية، للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي في المدارس الرسمية والخاصة والدولي.

تُعقد 3 اختبارات ورقية مجمعة في شهر مارس وأبريل ومايو بنفس الضوابط الخاصة بامتحانات، ويُعقد الامتحان الشهري فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان ويعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهي ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية.

ويُعقد امتحان مادة التربية الدينية في نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتزامن مع امتحان شهر مايو.

مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢١.

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢١.

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ أبريل الموافق ٢٠٢١.

- مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021.

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021.

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021.

- مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثاني الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021.

اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق 26 أبريل 2021.

- مواعيد اختبارات شهر مايو للصفين الأول والثاني الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021.

اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021.

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