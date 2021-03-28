مصر / إنتشال أفراد أسرةٍ كاملة أحياء من تحت أنقاض العقّار المنهار

اسماعيل عبد الحي - عثرت قوات الحماية المدنية المصرية على أسرة مكوّنة من 5 أفراد، تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار، مازالوا على قيد الحياة، ويسعى رجال الإنقاذ لإنتشالهم.

وإرتفع عدد ضحايا حادث إنهيار العقار إلى 8 وفيات و29 مصابا، فيما يواصل رجال الحماية المدنية في القاهرة، البحث أسفل أنقاض العقار المنهار والمكون من 10 طوابق عن ضحايا جدد.

وإنهار فجر اليوم السبت، بناء سكني مؤلف من 10 طوابق بمنطقة جسر السويس بالقاهرة بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب، وعملت 40 سيارة إسعاف على نقل المصابين إلى مستشفيين في المنطقة.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.

قناة العالم