الأردن يدين استمرار ميليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة -

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الأحد استمرار ميليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق عدد من الطائرات المسيرة والمفخخة بدون طيار.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز وفقا لوكالة الأنباء الأردنية

(بترا) - إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة، الأمر الذي يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني ويتناقض مع الجهود الدولية المستهدفة حل النزاع وفق المرجعيات المعتمدة لتحقيق الأمن والاستقرار وتلبية طموحات الشعب اليمني في النمو والازدهار.وشدد الفايز على وقوف بلاده إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مؤكدا موقف الأردن الراسخ في رفض كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف الجميع دون تمييز.

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