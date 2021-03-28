السعودية تبحث مع مبعوثي الأمم المتحدة وأمريكا مبادرة المملكة للسلام باليمن

ياسر رشاد - القاهرة - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم الأحد بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، والمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى - خلال اللقاء - مناقشة مبادرة المملكة للسلام في اليمن، إضافة إلى الجهود المشتركة للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن.

وفي سياق متصل عرض وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود مبادرة سلام من المملكة لإنهاء الحرب في اليمن. وتقترح هذه المبادرة السعودية الجديدة وقف إطلاق نار في البلاد تشرف عليه الأمم المتحدة واستئناف للمفاوضات بين الحكومة اليمنية التي تدعمها السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران. من جانبهم، رفض الحوثيون هذا الاقتراح على الفور، فيما قال كبير المفاوضين باسمهم إن الحركة ستواصل

المحادثات مع الرياض ومسقط وواشنطن في محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام.

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إن المملكة طرحت مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن تشمل وقف إطلاق النار مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة.

وكشف الوزير السعودي أن المبادرة تشمل أيضا إعادة فتح مطار صنعاء والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة واستئناف المفاوضات السياسية بين الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران.



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