كرواتيا: تسجيل 1321 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت السلطات الصحية في كرواتيا اليوم الأحد، تسجيل 1321 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 267 ألفا و222 إصابة على مستوى البلاد.

وأفادت وكالة أنباء (هينا) الكرواتية، في نسختها باللغة الإنجليزية، نقلا عن فريق إدارة أزمة كورونا، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 5 آلاف و893 حالة عقب تسجيل 21 وفاة جديدة منذ أمس السبت.

وأضافت أن عدد المتعافين من المرض بلغ الآن 251 ألفا و237 شخصا فور تسجيل 998

حالة تعافي جديدة على مدار أمس، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة في البلاد بلغ عددها 10 آلاف و92 حالة.وأجرت كرواتيا، على مدار أمس، 7 آلاف و589 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و527 ألفا و320 اختبارا منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن.يشار إلى أن وباء كورونا أصاب حتى الآن ما يزيد على 127 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وأودى بحياة أكثر من 2 مليون و790 ألف شخص.

وفي سياق متصل أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 126 مليونا و651 ألفا و176 حالة. وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و777 ألفا و23 حالة. وأشارت الجامعة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 71 مليونا و739 ألفا و516 شخصا.

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