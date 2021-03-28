المغرب: تسجيل 301 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 301 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 494.659 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت - عقب إجراء 7945 فحصًا - بلغ 5.443.945 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب يوم 2 مارس 2020.

وأضاف البيان أنه لم تسجل أي حالات وفاة ويستقر العدد عند 8798، كما تم تسجيل 268 حالة شفاء إضافية خلال ال(24) ساعة الماضية ليبلغ إجمالي التعافي 482.352.

وفي سياق متصل أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 126 مليونًا و651 ألفًا و176

حالة. وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و777 ألفا و23 حالة. وأشارت الجامعة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 71 مليونا و739 ألفا و516 شخصا.TAGS ذات صلة:

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