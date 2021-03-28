تونس تعلن تطعيم 44 ألفًا و311 شخصًا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأحد، أن 44 ألفًا و311 شخصًا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى أمس، وهو اليوم الـ(15) من بدء الحملة الوطنية للتطعيم.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية - بحسب بيان على الصفحة الرسمية - أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس السبت بلغ 5 آلاف و 458 شخصًا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح الـ25 المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.

وأضاف البيان أن عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس السبت 736 ألفا و528 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة أن الأولوية في حملة التطعيم تشمل الإطار الطبي، والعاملين بقطاع الصحة، والأشخاص البالغ عمرهم 75 سنة فما فوق.

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة شهدت مشاركة منظمات من المجتمع المدني، على غرار الهلال الأحمر التونسي، مثمنة تلك المساهمة في دعم

مجهودات الإطار الطبي القائم على حملات التطعيم.

وفي سياق متصل أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 126 مليونا و651 ألفا و176 حالة. وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و777 ألفا و23 حالة. وأشارت الجامعة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 71 مليونا و739 ألفًا و516 شخصًا.



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