الكويت تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة إندونيسية

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت الكويت، مساء اليوم الأحد، في بيان لوزارة خارجيتها، التفجير الإرهابي الذي وقع في كنيسة إندونيسية في وقت سابق من اليوم، وأسفر عن وقوع عددًا من الجرحى.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيانها وفقًا لوكالة أنباء الكويت، إن الكويت تدين وتستنكر التفجير الإجرامي الذي وقع قرب كنيسة ماكاسار الإندونيسية.

وجدد البيان موقف الكويت المبدئي والثابت الرافض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره والداعي إلى ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لوأد هذه الظاهرة الخطيرة.

وأعلن البيان تضامن الكويت مع إندونيسيا وتأييدها في ما تتخذه

من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

قالت الشرطة الإندونيسية، إن تفجيرا انتحاريا وقع خارج كاتدرائية مكتظة للروم الكاثوليك في جزيرة سولاويزي خلال قداس أحد الشعانين، ما أدى إلى إصابة 14 شخصا على الأقل.

وذكرت الشرطة الوطنية أنها تشتبه بتورط شخصين في تنفيذ الهجوم بعدما ذكرت الشرطة المحلية أن الانتحاري تصرف بمفرده.

وأظهرت صور تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي أشلاء بشرية متناثرة بالقرب من دراجة نارية محترقة عند بوابات كاتدرائية

قلب يسوع الأقدس في ماكاسار، عاصمة مقاطعة سولاويزي الجنوبية.

وقال فيلهلموس تولاك، وهو قس كاثوليكي كان يترأس القداس عندما انفجرت القنبلة في حوالي الساعة 10:30 صباحا، للصحفيين إن صوتا مدويا صدم المصلين الذين كانوا قد أنهوا لتوهم القداس.

وذكر تولاك أن حراس الكنيسة اشتبهوا في شخصين كانا يريدان دخول الكنيسة. وفجر أحدهم عبوته الناسفة وقتل قرب البوابة بعد أن تصدى له الحراس.

وأكد القس أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا بين رواد الكنيسة.

وفي وقت سابق قال قائد شرطة جنوب سولاويزي مرديسيام، إن مفجرا واحدا على الأقل قتل وأصيب أربعة حراس وخمسة مدنيين.

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ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.