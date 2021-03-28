شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات يمنية أممية حول سُبل إنجاح «مبادرة المملكة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، مجمل التطورات على الساحة اليمنية وسبل إنجاح مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والجهود الدولية الرامية لإيقاف الحرب وتحقيق السلام.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إن وزير الخارجية اليمني جدد خلال اللقاء ترحيب حكومة بلاده بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية التي حظيت بإجماع ودعم دولي واسع، وأكد حرص الحكومة اليمنية على تحقيق السلام، منوهاً بأن رد ميليشيا الحوثي على تلك المبادرة عبر تصعيد الهجمات يؤكد مدى ارتهان تلك الميليشيات لأجندة إيران المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.

وأعرب المبعوث الأممي، عن تقديره لموقف الحكومة اليمنية من جهود السلام الرامية للوصول إلى تسوية شاملة لإنهاء الحرب في اليمن عن طريق التفاوض، مؤكداً مواصلة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة والتخفيف من آثارها الإنسانية التي يعاني منها اليمنيين.