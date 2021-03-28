انت الان تتابع خبر عفو عن مئات المحكومين في إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أصدر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم الأحد عفوا شمل 1849 محكوما، وخفف العقوبة عن عشرات المدانين.

