بالصورة من الفضاء.. سفينة السويس الجانحة

وأرفق المسؤول الروسي الصورة التي التقطها قمر "ريسورس بي" الصناعي الروسي لاستشعار الأرض بتعليق مقتضب قال فيه: "سفينة الحاويات العملاقة لا تزال جانحة".

وجنحت في 23 مارس إحدى أضخم سفن الحاويات في العالم في قناة السويس، وقطعت طريق الملاحة عبر القناة.



وأكد السفير الروسي لدى القاهرة غيورغي بوريسينكو، استعداد روسيا لمساعدة مصر في معالجة المشكلة في قناة السويس.