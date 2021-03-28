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بالصورة من الفضاء.. سفينة السويس الجانحة

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بغداد - ياسين صفوان - نشر رئيس الوكالة الفضائية الروسية دميتري روغوزين مساء اليوم الأحد، أحدث صورة لسفينة الحاويات اليابانية "إيفر غيفن" العالقة في قناة السويس.
وأرفق المسؤول الروسي الصورة التي التقطها قمر "ريسورس بي" الصناعي الروسي لاستشعار الأرض بتعليق مقتضب قال فيه: "سفينة الحاويات العملاقة لا تزال جانحة".

وجنحت في 23 مارس إحدى أضخم سفن الحاويات في العالم في قناة السويس، وقطعت طريق الملاحة عبر القناة.


وأكد السفير الروسي لدى القاهرة غيورغي بوريسينكو، استعداد روسيا لمساعدة مصر في معالجة المشكلة في قناة السويس.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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