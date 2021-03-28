دولة عربية تسجل صفر وفيات بكورونا للمرة الأولى منذ بدء الجائحة

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد استقر عند 8798، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 494659.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 482352، بعد تسجيل 268 حالة شفاء.



ولفتت إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس بلغ 4302183.