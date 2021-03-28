شكرا لقرائتكم خبر مفاجأة.. سائق قطار الصعيد تركه للحاق بموعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضافت المصادر، لصحيفة «الشروق» المصرية، أن المساعد لم يتمكن من التعامل مع مفاجأة وجود القطار الآخر أمامه فقام بإلقاء نفسه، مما تسبب له في كسر في القدم وتم التحفظ عليه في أحد المستشفيات.
وسلم سائق القطار نفسه للسلطات بعد ساعات من وقوع الحادث، واعترف بتفاصيل سيعلن عنها النائب العام فور انتهاء التحقيقات، وتم تداول رسالة صوتية تطالب السائق ومساعده بالتوقف حتى لا يحدث تصادم مع القطار المتوقف، إلا أنه لم يتم تلقي رد من أي منهما.
وكان حادث تصادم بين قطارين، أحدهما متوقف والآخر يتحرك بسرعة، قد تسبب الجمعة الماضي في مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا فضلا عن إصابة 185 آخرين.
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