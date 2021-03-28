شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب سوداني واسع بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ مع «الحلو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم- عاد حسن: وقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وعبدالعزيز الحلو، رئيس الحركة الشعبية شمال، وثيقة اتفاق إعلان المبادئ، نصت على عدد من البنود، من بينها تكوين جيش واحد في نهاية الفترة الانتقالية، فيما رحبت القوى السياسية السودانية بتوقيع إعلان المبادئ، واعتبرته خطوة في طرق السلام.وجرت مراسم التوقيع صباح الأحد، بحضور رئيس جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي، إلى جانب توت قلواك رئيس لجنة وساطة جنوب في ملف سلام السودان.وشدد البرهان، على أهمية تحقيق السلام في البلاد. وقال خلال مراسم التوقيع: «سنقاتل من أجل تحقيق وحماية هذا السلام«. كما أضاف أن هذا التوقيع هو بداية حقيقة إلى التغيير الذي سيقود إلى سلام يصنع بلاداً للجميع. وأكد أن الشعب السوداني أمة واحدة.. وهمه واحد هو السلام».

الوساطة ملتزمة بتكملة الملف

وأشاد كير باتفاق إعلان المبادئ، مؤكداً التزامه كرئيس للوساطة بتكملة ملف السلام السوداني.

وأضاف، في كلمة له بمناسبة التوقيع: «تشيد بروح المسؤولية التي تحلت بها الأطراف وموافقتها على استئناف جولات التفاوض لوقف الحرب والمعاناة، وما تم اليوم «أمس» يعتبر خطوة كبيرة تستحق الدعم والإشادة»، بينما شكر الحلو البرهان على موقفه الذي وصفه بالشجاع، بعد التوقيع على هذا الإعلان.

دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية

ونصت وثيقة اتفاق المبادئ على العمل من أجل «تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان، تضمن حرية الدين وحرية الممارسات الدينية والعبادات لكل الشعب السوداني، وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة، وألّا تفرض الدولة ديناً على أي شخص، ولا تتبنى ديناً رسمياً، وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد، كما تكفل وتحمي حرية الدين وممارساته، على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور».

واتفقت الحكومة والحركة الشعبية شمال، في وثيقة إعلان المبادئ أيضاً على أن تستند قوانين الأحوال الشخصية إلى الدين والعرف والمعتقدات، بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية.

وأن تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين جميع شعب وأقاليم السودان للقضاء على التهميش التنموي والثقافي والديني، واضعين في الاعتبار خصوصية مناطق النزاعات.

وشمل الاتفاق أيضاً أن تدرج حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والواردة في المعاهدات الدولية «التي صادق عليها السودان» في اتفاقية السلام.

جيش قومي مهني واحد

كما نصت على أن يكون للسودان جيش قومي مهني واحد، يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة، ويلتزم بحماية الأمن الوطني وفقاً للدستور، على أن تعكس المؤسسات الأمنية التنوع والتعدد السوداني، وأن يكون ولاؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة.

وأشارت الوثيقة أيضاً إلى أن «تكون عملية دمج وتوحيد القوات متدرجة، ويجب أن تكتمل بنهاية الفترة الانتقالية، وبعد حل مسألة العلاقة بين الدين والدولة».

إلى ذلك، تنطلق جولة المباحثات المباشرة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال/ عبد العزيز الحلو في 20 إبريل/نيسان المقبل بجوبا.

قال توت قلواك، رئيس لجنة وساطة جنوب السودان في ملف السلام السوداني، إن الجولة تبحث القضايا التي تم التوقيع عليها أمس.

ورحب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بتوقيع إعلان المبادئ، ووصفه بـ«بادرة شجاعة ودليل على توفر الإرادة الصلبة لدى كل السودانيين -مدنيين وعسكريين- لاستكمال المرحلة الثانية من سلام السودان، عقب اتفاقية جوبا واتفاق أديس أبابا».

وأكد حمدوك الحرص على أن تتصل الجهود وتتستمر وصولاً إلى اتفاق سلام شامل وعادل لا يستثني أحداً ويكون أساساً للتوافق على مشروع وطني سوداني سوداني نقدمه لشعبنا، خصوصاً في معسكرات النزوح واللجوء.

«الثورية»: يضع حداً للاحتراب

من جانبها، رحبت الجبهة الثورية السودانية بتوقيع إعلان المبادئ، واعتبر الهادي إدريس عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس الجبهة، توقيع إعلان المبادئ خطوة في الاتجاه الصحيح، واستكمالاً لمسيرة السلام ولاتفاق جوبا لسلام السودان.

وعبرت الجبهة الثورية عن ثقتها بأن ما ورد فيه من مبادئ ستؤسس لتفاوض بناء ومنتج بين الطرفين، وستمهّد للوصول لاتفاق يعزز السلام، ويضع حداً للاحترابات، ويضمن الأمن والاستقرار، ويسهم في نجاح الفترة الانتقالية.

«الأمة» والتجمع الاتحادي يرحبان

ورحب حزب الأمة القومي بإعلان المبادئ، وقال، إن الإعلان يمثل خطوة إيجابية مهمة لاستكمال مطلوبات السلام ووقف الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار.

من جهته، رحب التجمع الاتحادي بتوقيع إعلان المبادئ، وقال إنه يمثل خطوة في تحقيق السلام الشامل في كافة ربوع البلاد، داعياً الحكومة إلى سرعة التواصل مع عبدالواحد محمد نور؛ لإلحاقه بقطار السلام.

خطوة إيجابية

وأعلنت مبادرة أهل المصلحة بولاية النيل الأزرق ترحيبها بتوقيع إعلان المبادئ، ووصفته بالخطوة الإيجابية والداعمة لعملية السلام.

كما رحب التحالف السوداني بقيادة الجنرال خميس عبد الله بتوقيع الإعلان، واعتبره خطوة مهمة في طريق تحقيق السلام الشامل.