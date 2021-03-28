شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرات بلبنان ضد الجمود السياسي وتعثر تشكيل الحكومة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تظاهر آلاف اللبنانيين في العاصمة بيروت والمناطق الأخرى، الأحد، ضد الجمود السياسي الذي حال دون تشكيل حكومة في البلاد لعدة أشهر، في خضم أزمة اقتصادية خانقة، في وقت تواصل الحراك الدبلوماسي سعياً لإيجاد حل للأزمة الحكومية، فيما شكلت زيارة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري يوم السبت، إلى المختارة ولقائه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، الحدث الأبرز إن لجهة المواقف التي أعلنها البخاري من المختارة والتأكيد على العلاقة التاريخية التي تربط المختارة بالمملكة العربية السعودية

حرب البيانات مستمرة

وقد أشارت مصادر «التقدمي» إلى أن «زيارة البخاري تأتي برمزيتها إلى المرجعية الوطنية والعربية التي تمثلها المختارة، ولترد على كل أصوات التشكيك بعلاقتها التاريخية بالمملكة، وهي ذات دلالة في ظل انسداد الأفق أمام تشكيل حكومة قادرة على البدء بالإصلاحات المطلوبة لمساعدة لبنان على النهوض، حيث جاءت الزيارة لتأكيد أهمية مبادرة التسوية التي طرحها جنبلاط من قصر بعبدا، وأن المملكة ستبقى دائماً إلى جانب لبنان وحريصة على سلامته واستقراره وأمنه». وفي ظل حرب البيانات التي استعرت مجدداً بين «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل»، أعاد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار التأكيد أن «الحريري لن يعتذر عن التأليف، والطريقة الوحيدة للتخلص منه إذا أراد الفريق السياسي عون - باسيل فهي تتمثل بالذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة، عندها يكون هناك رئيس جمهورية جديد ومعه رئيس مكلف جديد لتشكيل الحكومة».

فشل ولامبالاة

في غضون ذلك، قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في عظته بمناسبة ​أحد الشعانين​ في ​بكركي​، «كان بمقدور الجماعة السياسية أن تغير نظرة الشعب إليها وتعوم دورها، لو استيقظت على الواقع وعدلت بسلوكها وعملت على إنقاذ لبنان، وخصوصاً بعد تفجير مرفأ بيروت. لكن معظم المسؤولين تمادوا في الخطأ والفشل واللامبالاة، حتى إن بعضهم أعطى الأولوية لمصالح دول أجنبية ولم يسألوا عن مصير الشعب الذي انتخبهم، فسقطوا وأكدوا أنهم غير صالحين لقيادة هذا الشعب الذي ضحى في سبيل لبنان، وقتل أفضل شبابه وشاباته من أجل هذا الوطن». وأضاف، «إننا نرفض هذا الواقع وندين كل مسؤول سياسي أوصل دولةَ لبنان وشعب لبنان إلى هذه الحالة المأسوية. لم يكن هذا الصرح البطريركيّ يوماً مؤيدًا لأي مسؤول ينأى بنفسه عن إنقاذ لبنان وشعبه. لم يكن هذا الصرح يومًا مؤيدًا لسلطة تمتنع قصدًا عن احترام الاستحقاق الدستوريّ وتعرقل تأليف الحكومات. لم يكن هذا الصرح يوماً مؤيدًا لجماعات سياسية تعطي الأولوية لطموحاتها الشخصية على حساب سيادة لبنان واستقلاله».

موجة ثانية للانتفاضة

إلى ذلك، أعلن أمين عام الحزب «الشيوعي اللبناني» ​حنا غريب​ أن «الحزب أطلق الموجة الثانية من ​الانتفاضة​ الشعبية من أجل أن يصبح المجتمع أكثر نضجاً ووضوحاً، ومن أجل أن يتحصن بالجميع بهويته الواضحة وهذه هي الانتفاضة الديمقراطية التي انطلقت من كل ساحات لبنان بدءًا من ​بنت جبيل​ وصور وكفرمان ثم الى ​بعلبك​ و​بيروت​ وعكار و​طرابلس​، وصولاً إلى صيدا، إضافة إلى كل المجموعات التي تنادي بدولة ديمقراطية». وأعاق الاحتجاج الذي نظمه الحزب الشيوعي حركة المرور في وسط بيروت وسارت مركبات عسكرية بمحاذاة المسيرة الاحتجاجية وهي تتحرك من أمام مصرف لبنان المركزي نحو مقر الحكومة. ويواجه لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة تسببت في تردي قيمة العملة المحلية، وارتفاع الأسعار بشكل حاد وزيادة مستويات الفقر، غير أن الأحزاب السياسية خاضت صراعاً على السلطة وعجزت عن التوافق على تشكيل حكومة للتعامل مع الأزمة.