شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر الفرح تمتزج بالحزن في الأمسية الأغلى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - امتزجت مشاعر الحزن في الأمسية العالمية على فقدان المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ومشاعر الفرح بفوز «جودلفين الإمارات» بالكأس العالمية والذي أثلج صدور الإماراتيين ومشجعي هذا الفريق.

و‏قال محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية: إن فعالية كأس دبي العالمي شهدت تواجد أسرة الفروسية جميعها باعتبارها أغلى المسابقات العالمية والتي تجتمع فيها أقوى الخيول وأكبر ملاكها حول العالم.

لكن هذه الأمسية كانت استثنائية بعدما فجعت أسرة الفروسية بوفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم فارتأت اللجنة المنظمة بلمسة وفاء عرض فيلم وثائقي عن مسيرة المغفور له وجهوده ودعمه لرياضة الفروسية فضلاً عن تشكيل لوحة فنية بأشعة الليزر تحمل صورته طيب الله ثراه في سماء مضمار ميدان لاقت إشادة واسعة من الحضور الذي أثنى على هذا العمل، خاصة وأن للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم صيتاً واسعاً في مجال الفروسية ويعد أحد أعمدة الفروسية في العالم.وأوضح العضب أنه تم إلغاء كل مظاهر الاحتفال بمرور 25 سنة على قيام كأس دبي العالمي؛ نظراً لحالة الحداد على رحيل المغفور له.

وأكد أن تتويج «جودلفين» الذي يحمل في جعبته العديد من الإنجازات الكبيرة داخل الدولة وخارجها بث مشاعر الفرح والفخر في قلوب شعب الإمارات؛ حيث حرصت اللجنة المنظمة على الرغم من حالة الحداد على إخراج الحدث العالمي في أفضل حلة.