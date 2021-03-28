شكرا لقرائتكم خبر عن «زيندين».. قهر الزمن وهزمته الإصابة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كسر الجواد الأمريكي المولد، ذو الملكية الفنزويلية، «زيندين»، ل«إل إل بي بيرفورمانس هورس»، بإشراف المدرب كارلوس ديفيد، وقيادة الفارس الإيطالي أنطونيو فريزو، الزمن القياسي لمسافة 1200 متر «رملي» حين توج ببطولة دبي جولدن شاهين البالغة جائزتها 1.5 مليون دولار، لكن الجواد البالغ من العمر 5 سنوات ودع عالم السباقات نهائياً بعد إصابته بكسر عقب تحقيقه الفوز.

السباق تميز بالسرعة الكبيرة، خاصة في المرحلة الأولى، وكان إيقاعه سريعاً للغاية، لاسيما قبل الوصول إلى عمق المستقيم، ثم بادر الفارس فريزو إلى زيادة سرع الحصان بصورة غير اعتيادية، معتمداً على لياقته العالية، وبالفعل تمكن «زيندين» من الفوز وبفارق 3.25 طول، محققاً زمناً قياسياً بلغ 1:09:01 دقيقة، لكن للأسف يبدو أن الحصان اندفع بكل قوته وبشكل مبالغ فيه، حتى إنه من شدة سرعته أسقط الفارس أنطونيو فريزو من على صهوته، بعد أن قطع خط الوصول، ليتبين عقب ذلك أن الحصان قد تلقى إصابة بالغة، من المحتم أنها ستقضي على أي فرصة له في العودة إلى عالم السباقات.

لماذا يقتل الجواد عند كسر ساقه؟

لعل من المروع أن ترى حصاناً يلقى حتفه إثر حادث في سباق، لكن «ساقاً مكسورة» هي عبارة مميتة بحد ذاتها.

وبالمجمل؛ لقي أكثر من 55 حصاناً حتفه في السباقات منذ عام 2000، لكن لماذا تعتبر «الساق المكسورة» عبارة مميتة بالنسبة للخيول؟

لا وجه للمقارنة

لا يمكن مقارنة قدم إنسان مكسورة مع ساق مكسورة لحصان، لأن العظام لدى الكائنين مختلفة للغاية، والمعروف أن خيول السباق تنتقى وتُربّى بعناية فائقة لكي تكون مصممة من أجل السرعة، وتوضح الطبيبة البيطرية جيني هال لصحيفة «الجارديان» قائلة: «عظامها أصبحت أخف، إنها قوية للغاية لتحمل أوزانها، وخفيفة لتستطيع العدو بسرعة. لذا، ولسوء الحظ، قد تتحطم العظام عند تعرضها للكسر في بعض الحالات».

وما يزيد الطين بلة، أن العظام تلتوي قبل أن تنكسر ما يسبب تشوها دائماً، حيث تضيف الطبيبة هال بقولها: «حتى لو أمكن جمع العظام المكسورة من جديد؛ سينتهي الأمر بعظمة شديدة الالتواء بعد الشفاء».

وتحتوي الأجزاء السفلية لأطراف الحصان أنسجة صغيرة ورقيقة، ما يعني أن العظام تتسبب بتمزق الجلد عند انكسارها، وهذا ليس السبب الوحيد الذي يزيد من صعوبة العلاج، بل إنه يؤثر في تدفق الدم المحدود الواصل إلى الجزء السفلي من القدم، ما يضعف إمكانية العلاج وفرص نجاحه.

بنية عظمية معقدة

تعتبر بنية عظمة قدم الحصان المعقدة مشكلة إضافية، فكما يشرح موقع «هاو ستاف ووركس»: «من بين 205 عظام تُشكل جسد الحصان كاملاً، 80 منها تتواجد في الأطراف، والنظام المعقد المكون من المفاصل، والأربطة، والأوتار، والغضروف، والسائل المزلّق، والصفائح والحوافر التي تساهم في فعالية سرعة الحصان المذهلة، تكون هي السبب في انهيارها».

باختصار، فإن ترميم القدم المصابة مهمة مستحيلة.

الكائن الضحية

إن الحصان ضحية بشكلٍ ما، فعلاج ساق مكسورة يتطلب إزاحة الوزن عن المنطقة المتضررة، وهذا الأمر خارج عن سيطرتها لكونها تطورت لتبقى واقفة على أقدامها طوال الوقت.

ويشرح موقع «ألتيمايت هورس» الأمر بقوله: «محاولة منع الحصان من التعرض لإصابة جديدة أمر صعب في مرحلة التعافي والعلاج، فقد تدهس بعضها بعضاً، أو تتحمس قليلاً وترغب في القيام بجولة في الجوار، وببساطة شديدة، قد تشعر بالملل لكونها مربوطة وتنتابها رغبة في الخروج».

ويضيف: «عندما كَسر حصان السباق «ألايدر» ساقه في الخامسة عشرة من عمره، خضع لعمل جراحي، لكنه كسر ساقه مرة أخرى بعد يومين، فانتهى به الأمر بالموت الرحيم».

ماذا عن الرافعات؟

على الرغم من أنها قد تزيل الضغط عن الساق المصابة، تسبب الرافعات القرحة المعديّة، وتضغط على الأعضاء الداخلية بقوة، والتأثيرات ذاتها قد تحصل عند طرح الحصان أرضاً، حيث تتراكم السوائل مسببة التهابات رئوية.

الوزن العمودي

عندما يكسر كلب (على سبيل المثال) ساقه، يستطيع أن يستعين بالثلاث المتبقية، على عكس الحصان، حيث تكمن المشكلة في الحوافر، كما توضح صحيفة الجارديان فتقول: «هي قوية كفاية لتحمل وزنه عندما تتوزع ال500 كلج من الثقل على الأطراف الأربعة، أما في حال كسره لإحدى سيقانه فإنه يحاول الاستعانة بالثلاث الأخرى باستمرار، والوزن الزائد يسبب مشاكل خطيرة على صفائح وطبقات قواعد القدم».

ويتسبب اللامينيتيس، أو التهاب أنسجة الحوافر، بألم رهيب للحيوان، ويمكن معالجته باستخدام مسكنات الآلام، لكن الحل الوحيد طويل الأمد لتمكين الحصان من توزيع وزنه على قوائمه الأربع قد لا يكون متاحاً.

تشخيص سريع

ما يصيب المتسابقين، والعامة غالباً، هو سرعة اتخاذ القرار بالقتل الرحيم للحصان، لكن الطبيبة هال تقول لصحيفة الجارديان إن هناك مسعفين مدربين متواجدين ضمن المضمار للوصول بسرعة، وعادة ما يتخذون القرار الأسهل.

وبالنسبة لموضوع إجراء تقييم سريري شامل والبحث عن أي حل بديل بسرعة، تقول هال: «إن الخيول التي تتعرض لإصابات بليغة وخطيرة للغاية لا يمكن أن نكون قد تسرعنا في إنهاء حياتها، فهي لن تحصل على أي فرصة جديدة، فذاك الساق الذي أصيب لن يتحمل عبء أي وزن بعد الآن».

أبرز مكاسب نسخة اليوبيل الفضي

حققت النسخة الخامسة والعشرون لكأس دبي العالمي،نجاحات عديدة ومكاسب إضافية، كعادة كل نسخة من البطولة العالمية الكبرى.

فمنذ انطلاقتها في عام 1996، نجحت أمسيات كأس دبي العالمي في تحقيق النجاحات المتوالية، التي قادتها إلى بلوغ المكانة المرموقة على ساحة سباقات الخيل في العالم؛ لتضيف النسخة الخامسة والعشرون، عدة مكاسب، منها الترويج الإعلامي الكبير، حيث حازت النسخة ال24 تغطية واسعة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، ومن أبرزها شبكة «سي إن إن» التي تولت نقل أحداث الأمسية إلى الملايين حول العالم، فضلاً عن التغطية الكبيرة لبقية الشبكات التلفزيونية، التي غطت الحدث إلى مختلف أنحاء العالم.

وبالإضافة إلى ذلك توجد أربعة من الأشواط التسعة لأمسية كأس دبي العالمي، ضمن قائمة أفضل 10 سباقات على مستوى العالم، وبالطبع فقد أسهمت مشاركة العديد من أفضل خيول العالم والمصنفة الأولى في تعزيز مكانة كأس دبي العالمي، والارتقاء بها على سلم الترتيب، وفقاً للتصنيف الدولي المقبل.

من أبرز المكاسب أيضاً هو زيادة عدد الخيول الأمريكية واليابانية المشاركة؛ حيث ضمّ السباق نخبة خيول العالم بصورة عامة، والأمريكية على وجه التحديد.ومن أبرز المكاسب أن الخيول الإماراتية وعقب فوز «ميستيك جايد» بكأس دبي العالمي في نسخة هذا العام، وسعت الفارق بينها وبين أقرب المنافسين على قمة البطولة، حيث تملك الإمارات 11 لقباً، وبفارق خمسة ألقاب عن الخيول الأمريكية.

ومن المكاسب أيضاً فوز 4 خيول إماراتية بأربع من بطولات الأمسية الأغنى في العالم؛ ليتأكد للعالم قوة الخيول الإماراتية.