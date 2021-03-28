شكرا لقرائتكم خبر عن «ميستك غايد» يتوج جودلفين على زعامة خيول العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : أحمد عزت

أكد «ميستك غايد» مكانته كأحد أفضل الخيول في العالم على المضمار الرملي بفوزه القوي في كأس دبي العالمي، السباق الرئيسي في أمسية كأس دبي العالمي، وأتى جواد الأربع سنوات بمؤهلات متطورة إلى السباق البالغة جائزته المالية 12 مليون دولار لمسافة 2000 متر بعد فوزه في 4 من مشاركاته السبع في الولايات المتحدة بإشراف المدرب مايكل ستيدام، واتجه إلى دبي على خلفية تحقيقه فوزاً كاسحاً في اوكلون بارك بسباق ريزربارك هانديكاب ج3.

بعد خروجه بشكل جيد من البوابة، حصل «ميستك غايد» على موقع مثالي لتعقب المتصدرين بقيادة لويس سايز؛ حيث استقر بالمركز الثالث خلف «هايبوثيتيكال» و«كابيزانو».

وانتقل جواد الإنتاج المحلي في جودلفين إلى المركز الثاني لدى مغادرة المسار الخلفي وانتقل بثقة إلى أجواء المنافسة، وانتزع الصدارة من «هايبوثيتيكال» لدى الاقتراب من ربع الميل الأخير، وسرعان ما تقدم «ميستيك جايد» عن بقية المنافسين بفاصل كبير، ولم يتعرض لأي خطورة مواصلاً الركض بقوة ليتغلب على القادم من اليابان «شوا ويزارد» بفارق 3.75 أطوال، وسجل زمناً بلغ 2 دقيقة و1.61 ثانية ينقص أقل من ربع ثانية عن الزمن القياسي الذي سجله «ثندر سنو» في كأس دبي العالمي 2018.

أما «ماجني كورز» (وليام بيوك) الذي ركض على الرمل لأول مرة في أول مشاركة له بسباق ج1 بإشراف المدرب اندريه فابر، أظهر قدرات تحملية منطلقاً من وسط المجموعة ليشغل المركز الثالث، بفارق 1.25 طول.

وقال مايكل ستيدام: «أشعر بفخر كبير لفوز «ميستك غايد»، وسعيد للغاية بكوني هنا لتحقيق فوز لكل من جودلفين وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ذكرى مرور 25 عاماً على كأس دبي العالمي، وتقديم مثل هذا الأداء يعد أفضل تتويج للأمسية».

وأضاف: «شعرت بالفعل أن الوقت قد حان لي للدخول إلى المسرح الكبير، وكنت أتطلع فعلاً لحدوث ذلك، إن طابع السباقات هنا مختلف كلياً، ويتوجب على الخيول أن تكون قادرة على التعامل معه، وليس الأمر سهلاً على حصان أمريكي أن يأتي إلى هنا ويقدم الأداء المطلوب».

وتابع بقوله: «ظهر تميز وقدرات «ميستيك جايد»، وانتابني شعور طيب حينما حصل الجواد على الموقع الذي يحتاج إليه وشغل المركز الثالث في المسار الخلفي، ولم أكن واثقاً، وبعدها في المسار المستقيم كان مدهشاً، يا له من حصان مدهش، ما أروعه من حصان لديه مثل هذه الموهبة».

وأضاف المدرب: «كنا نعتقد دائماً أن «ميستك غايد» كان متأخراً خطوة واحدة حينما كان بصدد المشاركة في كنتاكي داربي وبريكنيس ستيكس، وبيلمومنت ستيكس، ومنحناه الوقت، وتركناه يكمل قدراته، وكان جيمي بيل ودان برايد متفهمين وداعمين لي بنسبة 100%، وهذا ما سهل مهمتي، وهذا ما فعلناه».

وأضاف: «باعتقادي طموحاته لا حدود لها، ولم نختار له أي سباق الآن، لكن ستكون هناك عدة فرص في نيويورك وسراتوغا، وربما بريدرز كب في نهاية العام، وإذا واصل التدريب بشكل جيد، سنكون سعداء للعودة إلى هنا العام القادم، وحينها ستكون التضاريس الأرضية معلومة لي بشكل أفضل المرة القادمة».

وقال الفارس لويس سايز: «تلك كانت خطتنا.. الانطلاق ثم شغل مركز أمامي، والاسترخاء حتى الوصول إلى رأس المسار المستقيم، وكنت أدرك أنه سيمنحني تلك الانطلاقة، وبالفعل حدث ذلك، وهو البطل».

وأضاف: «هو جواد صغير السن، ولكني كنت أعلم أنه جواد قادر على الفوز بسباق ج1 حينما قدته في المرة الماضي، وهو البطل، وأعلم أن مستواه سيتحسن أكثر وأكثر».

الإمارات تنتزع 4 بطولات في الأمسية الأغلى في العالم

جاءت نتائج أشواط كأس دبي العالمي متباينة، حيث شهدت بعض المفاجآت أحياناً وانحازت للمنطق في أحيان أخرى، وفرضت الخيول الإماراتية نفسها بقوة وتوجت ببطولات أربع في الأشواط الأول والخامس والسابع والتاسع، عبر كل من «دريان» و«ريبيلز رومانس» و«لورد نورث» و«ميستيك غايد» على الترتيب، ويبلغ مجموع جوائز هذه الأشواط مجتمعة 17.5 مليون دولار أمريكي.

كما تألقت خيول جودلفين في الأمسية الأغلى في العالم، وتمكنت من تحقيق اللقب الأهم والأغلى عبر الجواد «ميستك غايد» الذي توج بنسخة اليوبيل الفضي من كأس دبي العالمي.

ولم تغب الخيول الأمريكية عن المشهد حيث فاز الجواد «إكسترافاغانت كيد» ببطولة القوز للسرعة في الشوط الرابع.

فيما كانت خيول ليبيا حاضرة هي الأخرى، إذ فاز «سيكريت أمبشن» ببطولة جودلفين للميل التي جرت في الشوط الثاني.

وحضرت بريطانيا التي فاز ممثلها «سبجيكتفيست» ببطولة كأس دبي الذهبية في الشوط الثالث (750 ألف دولار)، كما فاز ممثل فنزويلا «زيندين» ببطولة دبي جولدن شاهين في الشوط السادس، أما السعودية فكان لها نصيب من الانتصارات بعد فوز «مشرف» ببطولة دبي شيماء كلاسيك في الشوط الثامن.