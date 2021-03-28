شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أزمان قياسية تتحطم في كأس دبي العالمي 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت أمسية كأس دبي العالمي في نسخة اليوبيل الفضي، تحطيم 4 أزمان قياسية عبر تفوق 4 خيول تمكنت من الظفر ببطولات أربع في الأمسية الأغلى والأقوى في العالم.

وتمكن الجواد الإماراتي «دريان» البالغ من العمر 6 سنوات والمملوك لياس لإدارة سباقات الخيل، من الفوز ببطولة دبي كحيلة كلاسيك في الشوط الأول الذي امتد لمسافة 2000 متر، بعدما حقق زمناً قياسياً قدره 2:11:87 دقيقة، وبفارق 0.75 طول، علماً بأن الزمن القياسي السابق مسجل باسم «براق» وهو 2:13:58 دقيقة.

الزمن القياسي الثاني الذي تم تحطيمه، كان في الشوط الثالث «بطولة كأس دبي الذهبي – 3200 متر»، حين تمكن المهر البريطاني ذو الأربع سنوات «سابجيكتفيست» المملوك لدكتور جيه ووكر، من تحقيق زمن قياسي بلغ 3:17:77 دقيقة وبفارق كبير بلغ 5.75 طول، علماً بأن الزمن القياسي السابق مسجل باسم «فازيراباد» وكان يبلغ 3:17:92 دقيقة.

وفي الشوط السادس كسر الجواد الأمريكي المولد، ذو الملكية الفنزويلية، «زيندين»، ل«إل إل بي بيرفورمانس هورس»، الزمن القياسي لمسافة 1200 متر «رملي» حين توج ببطولة دبي جولدن شاهين، محققاً زمناً قياسياً بلغ 1:09:01 دقيقة، وكان الرقم السابق مسجل باسم «مايند يور بسكيتس» حيث حقق فوه بزمن 1:10:12 دقيقة.

رابع الأزمان القياسية التي تم تحطيمها كان في الشوط الثامن البالغة مسافته 2410 أمتار «بطولة دبي شيماء كلاسيك» وخلاله تمكن المهر السعودي «مشرف» من تحقيق زمن قياسي بلغ 2:26:65 دقيقة وبفارق ربع طول، وكان الزمن القياسي السابق مسجلاً باسم «والتون ستريت» وحققه مرتيثن بالتساوي بزمن 2:26:83 دقيقة.

الإمارات تهيمن على بطولات كأس دبي

هيمنت الخيول الإماراتية على ألقاب الأشواط التسعة لأمسية كأس دبي العالمي منذ انطلاقتها عام 1996 تمكنت من خلالها خيول الإمارات من حصد الكم الأكبر من الانتصارات البالغة 89 انتصاراً، مقارنة بخيول الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت بالمركز الثاني برصيد 30 انتصاراً، وخيول جنوب إفريقيا التي حلت بالمركز الثالث برصيد 16 سباقاً، وغيرها من الدول التي حرصت دائماً على التواجد في محفل كبير كهذا، كل ذلك يؤكد رفعة مكانة الكأس الغالية، بعد أن تنافست على مدار 25 نسخة أكثر من 30 دولة من مختلف قارات العالم.