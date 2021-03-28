شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة كشفت عنها "التعاون الدولى" عن اتفاقيات التمويل التنموى..اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال حضورها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الوزارة أبرمت عدد كبير من الإتفاقيات في مجال التمويل التنموى لتنفيذ عدد من المشروعات ضمن برنامج الحكومة بلغت قيمتها 6.7 مليار دولار، ونرصد فيما يلى 6 أرقام هامة عن المشروعات التنموية التي مولتها وزارة التعاون الدولى: