شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة كشفت عنها "التعاون الدولى" عن اتفاقيات التمويل التنموى..اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال حضورها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الوزارة أبرمت عدد كبير من الإتفاقيات في مجال التمويل التنموى لتنفيذ عدد من المشروعات ضمن برنامج الحكومة بلغت قيمتها 6.7 مليار دولار، ونرصد فيما يلى 6 أرقام هامة عن المشروعات التنموية التي مولتها وزارة التعاون الدولى:
- وزارة التعاون الدولى أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي لتنفيذ 70 مشروعا تنمويا ضمن برنامج الحكومة .
- قيم الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة التعاون الدولى بلغت 6.7 مليار دولار.
- قطاع النقل والمواصلات جاء في صدارة قطاعات الدولة التي حصلت على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بنسبة 26.7%.
- بلغت قيمة التمويلات الخاصة بقطاع النقل والمواصلات التي أبرمتها الوزارة حوالى 1.79 مليار دولار.
- وزارة التعاون الدولى أبرمت اتفاقيات لقطاع الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 1.42 مليار دولار بنسبة 21% من التمويلات التنموية لقطاعات الدولة.
- قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول استحوذ على 10.1% من الإتفاقيات التي أبرمتها الوزارة بقيمة 677 مليون دولار.