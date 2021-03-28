شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن": قدمنا 16 ألف خدمة بالمرحلة الأولى لحياة كريمة منها تأهيل 7800 منزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن مبادرة حياة كريمة امتدت من استهداف جزء من القرى فى المرحلة الأولي، ليتم توسيع نطاق الاستهداف ليشمل كل قري مصر، لتطوير وتنمية الريف المصري، والتنفيذ علي أكثر من مرحلة، وتشمل المرحلة الجديدة 51 مركزا علي مستوي الجمهورية، تضم نحو 1500 قرية.

وتابع: "في المرحلة الأولي، كان متاح لعدد 143 قرية كانت مبلغ 575 مليون جنيه، بالإضافة إلى مساهمة من المجتمع المدني بمبلغ 105 مليون، ليصبح الإجمالى 675 مليون جنيه".

واستطرد: "قدمنا 16 ألف خدمة في المرحلة الأولي، منها 7800 منزل تم تأهيله ضمن سكن كريم، وخدمات وصلات مياه، و1200 خدمة صرف صحي، بالإضافة إلي تنفيذ تدخلات صحية بإطلاق 275 قافلة طبية قدمت خدماتها إلي أكثر من 15 ألف مستفيد، شملت جراحة عامة وعيون، وتوزيع 1200 جهاز تعويضي، و19 ألف نظارة طبية".

وأشار إلي أنه بالمقاربة بالنسبة لتأهيل المنازل التي تأهيلها في المرحلة الأولي والتي بلغت قرابة 8 آلاف في 143 قرية، فإن المرحلة الثانية من المتوقع أن يكون عدد المنازل المطلوب تأهيلها نحو 80 ألف منزل في 1500 قرية.

وذكر عبد الفتاح، أن المرحلة الأولي تستهدف قري، إنما المرحلة الثانية تستهدف مراكز، بعدد 51 مركز، منها 34 مركزا في محافظات الوجه القبلي (أسوان، قنا، سوهاج، الفيوم، المنيا، بني سويف).

وتحدث عن أهداف المبادرة، ومنها التمكين الاقتصادي الاجتماعي للمرأة، لتنمية مهاراتها وتدريبها علي حرف ومهن، وإقامة ورش ووحدات لتوفير فرص عمل، وكذلك تستهدف الاهتمام بالطفولة، وخدمة الطفولة المبكرة، التي تصل في الريف لنسبة 8% فقط، متابعا: "نسعي لتقديم خدمة الحضانات للأطفال الأقل من 5 سنوات، قبل مرحلة الكي جي، ويتم تجهيز وتشغيل أكثر من 3500 حضانة في القري المستهدفة، وكذلك مراكز لتقديم المشورة للمقبلين علي الزواج، والاهتمام بتوسيع مظلة الحماية لذوي الإعاقة، وإقامة وحدة اكتشاف مبكر للإعاقة في كل قرية".

وأشار إلي أنه من أهداف المبادرة أيضا، بناء الإنسان المصري، وأنه يتم تكثيف كل برامج وزارة التضامن الخاصة بالتوعية سواء في القضايا الصحية، أو مكافحة المخدرات والإدمان، أو الزواج المبكر، أو الهجرة غير الشرعية، وغيرها، لافتا إلي أن الرؤية في مبادرة حياة كريمة تميل إلي التمكين بدلا من المساعدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، بشأن مبادرة حياة كريمة بهدف معرفة ضوابط تنفيذ المبادرة واشتراطات اختيار القرى الأشد فقرًا، والخطط الزمنية لتغطية كافة القرى الأشد احتياجًا على مستوى الجمهورية.