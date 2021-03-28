شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات هامة عن جهود الدولة فى مواجهة كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن معلومات عن جهود الدولة فى توفير لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين، وذلك فى إطار الخطة الشاملة لمواجهة جائحة كورونا ونستعرض فيما يلى 5 معلومات هامة عن جهود الدولة فى مواجهة الفيروس: التعاقد على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا. تسلمت مصر 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم من دولة الإمارات فى ديسمبر 2020 كما حصلت على 300 ألف جرعة من الصين كهدية للشعب المصرى فى فبراير 2021 وكذلك 300 ألف جرعة أخرى من الصين كهدية للشعب المصرى فى مارس 2021. مصر بدأت العمل البحثى على تحضير لقاح كوفى فاكس المصرى فى فبراير 2020، والذى يعمل بالتقنية التقليدية وهى تقنية "اللقاح المعطل" المستخدمة فى عدة لقاحات مثل لقاح "سينوفارم الصيني" وسيكون على جرعتين . اللقاح المصرى ينتج أجسامًا مضادة بعد 3 أسابيع من الحصول عليه وتظل نشطة حتى الأسبوع الـ 13 كما أنه ينتقل للمرحلة التالية من التجارب لكنه لن يكون متاحًا قبل 6 أشهر على الأقل . إذا نجحت مصر في إنتاج اللقاح ستكون أول دولة فى الشرق الأوسط تتوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا بسواعد مصرية 100%.