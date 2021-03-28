الإمارات تدشن أول خط تصنيع وإنتاج لقاح “كوفيد – 19”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 09:15 مساءً - أعلن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، خلال لقاء نظيره الصيني، ووانغ يي، يوم الأحد، إطلاق المشروع المشترك “علوم الحياة وتصنيع اللقاحات” في دولة الإمارات.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، فقد أطلق المشروع بين مجموعة “جي 42” الإماراتية ومجموعة “سينوفارم “CNBG الصينية.

وبموجب الإعلان، جرى تدشين أول خط تصنيع وإنتاج لقاح “كوفيد – 19” في دولة الإمارات بين مجموعة “جي 42” الإماراتية ومجموعة سينوفارم CNBG الصينية.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات والصين تدشنان اليوم فصلا جديدا في تاريخ علاقتهما التاريخية والاستثنائية عنوانه “شراكة استراتيجية من أجل الإنسانية”.

وقال وزير الخارجية الإماراتي ” نحتفي بما حققته شراكتنا الاستراتيجية الشاملة والخاصة من إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة ونواصل العمل الذي بدأناه معا منذ بداية جائحة “كوفيد – 19”.

نموذج رائد

وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد أن هذا العمل شكل نموذجا رائدا للتعاون المشترك بين الدول الصديقة في مواجهة التحديات، مؤكداً أن فوائد هذا المشروع المهم لا تقتصر على البلدين وإنما تشمل العالم أجمع”.

وأضاف أن المشروع المشترك “علوم الحياة وتصنيع اللقاحات في دولة الإمارات العربية المتحدة” يشكل إضافة نوعية للجهود العالمية المبذولة من أجل التصدي إلى جائحة “كوفيد – 19”.

وقال ليو جينغزهين، رئيس مجلس إدارة مجموعة “سينوفارم CNBG” الصينية في كلمته خلال الحفل “اليوم نخطو خطوة ضخمة في رحلة محاربة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، مشيرا إلى أن هذا المشروع الرائد جاء نتاج التعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والصين وجهودهما الرائدة في مواجهة هذه الجائحة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات بهذه الخطوة مهدت الطريق أمام تسجيل وإنتاج لقاح “سينوفارم” وتوفيره تجاريا، وذلك تجسيدا للجهود الرائدة للبلدين الصديقين من أجل التعافي من هذه الجائحة.

وقال إننا فخورون بالشراكة مع مجموعة “جي 42” الإماراتية في هذا المشروع المشترك الجديد والذي سيلعب دورا فاعلا في التصدي لجائحة “كوفيد – 19” في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم أجمع مؤكدا أن هذا المشروع سيقدم اسهامات مهمة لتعزيز صحة وسلامة المجتمعات.

ثورة علمية

من جانبه، قال بينغ تشاو الرئيس التنفيذي لمجموعة “جي 42” الإماراتية إن المشروع المشترك الجديد بين “جي 42” وسينوفارم سيؤدي لإحداث ثورة في مجالي العلوم والتكنولوجيا الحياتية بالمنطقة خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن مجموعة “جي 42” الإماراتية وشركة سينوفارم CNBG الصينية قدمتا إنجازات ضخمة منذ بداية عام 2020 بفضل القيم والرؤى المشتركة التي تجمعهما.

وقال إن القدرات الصناعية الجديدة ستسمح لنا بالتجاوب السريع مع الطلب المحلي والدولي للقاح وهذه خطوة كبيرة ومهمة عالميا في التصدي لجائحة “كوفيد – 19”.

وحمل الوزيران نموذجا للقاح الجديد والتقطا صورا تذكارية بهذه المناسبة، كما شاهدا بثا مرئيا مباشرا من موقع تصنيع اللقاحات في دولة الإمارات.

وقبيل الحفل، استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وانغ يي، حيث جرى بحث علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة والخاصة بين دولة الإمارات والصين وسبل تعزيز وتطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.