الحكومة الأردنية تمدّد حظر التجول الليلي وتمنع إقامة صلاة التراويح

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 09:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصدر رئيس الحكومة في ​الأردن​ ​بشر الخصاونة​، بلاغا بتمديد تطبيق ساعات الحظر الليلي حتى يوم الخامس عشر من أيار للعام الجاري.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني صخر دودين، استمرار العمل بقرار حظر التجوّل الشامل ليوم الجمعة، كما هو مطبّق حاليّاً، وحتى منتصف شهر أيّار المقبل، و تقرر بأن يستمر العمل بقرار إغلاق المنشآت التي تقرّر إغلاقها سابقاً حتى نفس التاريخ.

وبناء على القرار المذكور، فلن تكون هنالك صلاة تراويح في المساجد، حيث سيكون وقت صلاة العشاء مشمولا بالحظر الجزئي اليومي الذي يبدأ عند الساعة 7 مساء وينتهي عند الـ 6 صباحا.