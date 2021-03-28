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الأردن: نؤكد وقوفنا إلى جانب السعودية بوجه ما يهدد أمنها وأمن شعبها

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 09:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 28 - مارس - 2021 8:56 مساءً

الأردن والسعودية

جدد الأردن مساء الأحد، تأكيده لوقوفه إلى جانب المملكة العربية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق.

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز استمرار مليشيات الحوثي استهداف المناطق المدنية في السعودية من خلال إطلاق عدد من الطائرات المسيرة والمفخخة بدون طيار.

وأكد الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الافعال الإرهابية الجبانة التي تشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتتناقض مع الجهود الدولية الهادفة إلى حل النزاع وفق المرجعيات المعتمدة لتحقيق الأمن والاستقرار وتلبية طموحات الشعب اليمني في النمو والازدهار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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