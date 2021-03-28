التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بكورونا.. جهة واحدة لم تسجل إصابات جديدة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية في المغرب، خلال الـ24 ساعة الماضية، التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة، إذ سجلت في جهة الدارالبيضاء – سطات 189 حالة جديدة، منها 151 حالة في الدارالبيضاء الكبرى، و24 حالة في جهة الرباط – سلا – القنيطرة، 9 منها في القنيطرة.

أما في جهة مراكش آسفي، فسجلت 22 حالة، منها 19 حالة في مراكش، تليها جهة سوس ماسة بـ17 حالة، وجهة الشرق بالعدد نفسه.

وفي جهة الشمال، فسجلت 15 حالة، و7 في الداخلة – وادي الذهب، و4 في العيون – الساقية الحمراء، و3 في فاس – مكناس، تليها درعة – تافيلات بحالتين، وحالة واحدة في جهة بني ملال خنيفرة.

وفي المقابل، لم تسجل في جهة كلميم – واد نون أية حالة إصابة جديدة بالفيورس.

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