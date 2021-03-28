البنزرتي يواصل تجاهله لسكومة باستبعاده من رحلة جنوب إفريقيا

جدة - عبدالحي حسين - استبعد فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي لكرة القدم، اللاعب أيوب سكومة من رحلة الفريق صوب جنوب إفريقيا، استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز، برسم خامس جولات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وأشار موقع “كووورة” إلى أن استبعاد سكومة من الرحلة، جاء بسبب غيابه المستمر عن تدريبات الفريق، وإبلاغه مسؤولي النادي بإصابته مرة أخرى، على مستوى الكاحل.

وتابع المصدر ذاته: “المدرب فوزي البنزرتي كان يعتزم ضم سكومة إلى القائمة، رفقة عدد من العناصر الاحتياطية، بعدما اطمأن الوداد على تأهله مبكرا إلى الدور التالي.. لكنه غضب بشدة من اللاعب، وقرر إخراجه من حساباته، وسيتخذ بعد العودة من جنوب إفريقيا قرارا حاسما بشأنه”.

جدير بالذكر أن سكومة لم يلعب أية مباراة رفقة الوداد، منذ انضمامه إلى الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة انتقال حر.